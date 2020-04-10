بالفيديو.. لحظة وصول أولى الرحلات الجوية للمواطنين العالقين في الخارج

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو لحظة وصول أولى الرحلات الجوية التي تقل المواطنين العالقين في الخارج إلى مطار الملك خالد بالرياض ، إنفاذاً للأمر الملكي بما يضمن سلامتهم . وثق مقطع فيديو لحظة وصول أولى الرحلات الجوية التي تقل المواطنين العالقين في الخارج إلى مطار الملك خالد بالرياض ، إنفاذاً للأمر الملكي بما يضمن سلامتهم . ووصل 250 مواطن ومواطنة كانوا عالقين في جاكرتا ، خرجوا على دفعات في المطار بينهم أطفال ونساء وكبار السن " وفقاً للعربية " . وبحسب توجيهات الملك سلمان – حفظه الله – فإن الأولوية للحوامل وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة ، والموجودين بالدول الأكثر تضرراً من جائحة الفيروس الجديد . وقامت الفرق الطبية بمطار الملك خالد بتعقيم المواطنين القادمين وأخذ عينات منهم للفحص ، وتم التعامل معهم وفقاً لإجراءات السلامة والأولويات .

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