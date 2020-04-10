شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: حالة مطيرة منتصف الأسبوع القادم بمناطق واسعة بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف الدكتور والباحث الفلكي وخبير الأرصاد خالد الزعاق ، عن حالة الطقس بالمملكة خلال الأسبوع القادم . كشف الدكتور والباحث الفلكي وخبير الأرصاد خالد الزعاق ، عن حالة الطقس بالمملكة خلال الأسبوع القادم . وقال الزعاق أن بعض المناطق الواسعة بالمملكة ستتعرض إلى حالة مطيرة تبدا منتصف الأسبوع القادم. وأضاف خبير الارصاد أن الحالة ستؤثر على رقعة واسعة من المناطق بتمرحل زحزاح نواحي نجران الربع الخالي جازان عسير الباحة مكة وأجزاء من جنوب الرياض الشرقية وتمتد لتنال من القصيم الحفر وتدخل على الكويت.

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