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الزام مراكز التسوق بوضع حاويات مخصصة للقفازات والكمامات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية بما يحد من انتشار المستجد، بما في ذلك متابعة ومراقبة مراكز التسوق ألزمت الأمانة المراكز التسويقية بـ وضع حاويات مخصصة للقفازات والكمامات المستخدمة .

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس/ محمد بن إبراهيم الزهراني، أن أمانة جدة ممثلة في البلديات الفرعية ألزمت مراكز التسوق بوضع حاويات مخصصة للقفازات والكمامات المستخدمة والتخلص منها أولا بأول في المواقع المخصصة لها .

وأشار م. محمد الزهراني إلى أن ذلك يأتي ضمن إطار حرص الأمانة على للتأكد من التزام المنشآت كافة بتنفيذ خطط مكافحة انتشار فيروس "كورونا" الجديد، والحد من وجود أي احتمالات لانتقال العدوى -لا قدر الله-.

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