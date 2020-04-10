تسببت صاعقة برق في احتراق مجموعة من النخيل والأشجار في ساجر بمحافظة الدوادمي بمنطقة الرياض. وذكر الدفاع المدني -عبر حسابه بتويتر- أن مدني ساجر، تمكن من إخماد حريق اندلع في مجموعة نخيل وأشجار داخل فناء مبنى شعبي يسكنه مقيمان، بسبب صاعقة برق. وأشار الدفاع المدني، إلى عدم وجود إصابات، وأن الخسائر شملت احتراق الأشجار والنخيل. من جهة أخرى، أخمد مدني جازان، حريقًا اندلع في مستودع للأثاث، دون وقوع أي إصابات. Advertisements اقرأ أيضًا: بالصور.. 6 إصابات في اندلاع حريق غرفة تخزين داخل شقة فندقية في بريدة تنطلق غدًا.. «الدفاع المدني» تطلق حملة توعوية للأسر خلال فترة الحجر



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو والصور.. صاعقة برق تشعل النار في نخيل وأشجار بـ«ساجر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.