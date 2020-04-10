البريطاني «جون أوليڤر»: السعودية الأكثر احترازًا من كورونا.. وكلنا مسؤولون

من منزله في قلب الرياض، وصف البريطاني «جون أوليڤر» حياته في المملكة بالرائعة والطبيعية كأكثر الأماكن أمنًا، واحترازًا من جائحة كورونا.

وتحدث عبر فيديو عن تفاصيل يومياته، وأسلوب الحياة، وكيف يتواصل مع أهله وزملائه، قائلًا: "معظم الوقت حتى المساء أقضيه على الحاسب الآلي والتليفون في لقاءات عمل عبر البرامج المختلفة؛ لأنني أعمل من المنزل الآن، أو الحديث مع العائلة التي تسكن جميعها بريطانيا».

وأضاف في المقطع المصور: «أشعر بالأمان هنا في السعودية عن إي مكان في العالم، خاصةً مكان إقامتي في لندن؛ فالطريقة التي تعاملت بها السعودية مع الأزمة ذات مستوى عالمي يدعو للفخر، ويدعو باقي دول العالم إلى التعلم منها السرعة وطريقة التعامل مع أزمة كورونا؛ لأنها لم تتردد في اتخاذ القرارات الصعبة لحماية شعبها.

واختتم حديثه بـ«كلنا مسؤول»، مؤكدًا أنه كبير بما يكفي «لمعرفة أن هذه الأشياء تأتي وتذهب على الرغم من أن كورونا مروع بشكل خاص، ولكن الحمد لله على أنني في السعودية لأنها تأخذ الموضوع بجدية حقيقية».

Advertisements

اقرأ أيضًا:

تصريحات صادمة لمديرة صندوق النقد بشأن تداعيات فيروس كورونا

«الصحة» مُشددة على ضرورة المباعدة الاجتماعية: نسب المخالطين لمصابي «كورونا» عالية

وزارة الصحة: تسجيل 355 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 44