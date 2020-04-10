الزعاق يتوقع "حالة مطرية مميزة".. ويحدد المناطق المتأثرة بها

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، موجة مطرية مميزة، تشمل عدة مناطق المملكة، وتبدأ يوم الإثنين القادم.
وقال الزعاق –عبر حسابه بتويتر- إنه من المتوقع أن تكون هنالك حالة مطرية مميزة تبدأ منتصف الأسبوع القادم (الإثنين القادم)، تؤثر على وقعة واسعة من السعودية.
وأضاف الزعاق أن الحالة الماطرة تتأثر بها «نواحي نجران، الربع الخالي، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة».
كما تشمل أجزاء من جنوب الرياض، والشرقية، وتمتد لتنال من القصيم والحفر، وتدخل على دولة الكويت.
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