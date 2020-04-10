

فيينا 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واس

سجلت النمسا ، 332 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية النمساوية اليوم، إن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا حتى الآن وصل إلى 13337 إصابة ، وبلغ إجمالي الوفيات 319 حالة وفاة ، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 6064 حالة .

// انتهى //

13:51ت م

0040



فيينا 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واسسجلت النمسا ، 332 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ، و 24 حالة وفاة .وأفادت السلطات الصحية النمساوية اليوم، إن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا حتى الآن وصل إلى 13337 إصابة ، وبلغ إجمالي الوفيات 319 حالة وفاة ، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 6064 حالة .// انتهى //13:51ت م0040

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / النمسا تسجل 332 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.