السعودية اليوم / يونيسف تحذر من تعرض الأطفال في العالم إلى الاستغلال في ظل باء كورونا



بيروت 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 ابريل 2020 م واس

حذرت منظمة المم المتحدة للطفولة ( يونيسف ) من تعرض أطفال وصغار العالم للاستغلال والإساءة والعنف المنزلي بسبب القيود المفروضة عليهم في ظل وباء

وأفادت في بيان لها اليوم، إن 99 % من أطفال العالم يعيشون في ظل نوع ما من القيود المفروضة على الحركة في بلدانهم بسبب كورونا، و 60 % منهم يعيشون في دول فيها إما إغلاق كامل أو جزئي.

وبحسب ( يونيسف ) فإن 2.34 مليار من الأطفال والصغار (دون سن 18) يعيشون في واحدة من الدول الـ 186 التي تخضع لشكل من أشكال القيود على الحركة بسبب كوفيد - 19. و 60 % من جميع الأطفال يعيشون في واحدة من الدول الـ 82 التي تفرض إما إغلاقًا كليًا ( 7 % ) أو جزئيًا ( 53 % ) .

// انتهى //

13:43ت م

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بيروت 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 ابريل 2020 م واسحذرت منظمة المم المتحدة للطفولة ( يونيسف ) من تعرض أطفال وصغار العالم للاستغلال والإساءة والعنف المنزلي بسبب القيود المفروضة عليهم في ظل وباء كورونا المستجد.وأفادت في بيان لها اليوم، إن 99 % من أطفال العالم يعيشون في ظل نوع ما من القيود المفروضة على الحركة في بلدانهم بسبب كورونا، و 60 % منهم يعيشون في دول فيها إما إغلاق كامل أو جزئي.وبحسب ( يونيسف ) فإن 2.34 مليار من الأطفال والصغار (دون سن 18) يعيشون في واحدة من الدول الـ 186 التي تخضع لشكل من أشكال القيود على الحركة بسبب كوفيد - 19. و 60 % من جميع الأطفال يعيشون في واحدة من الدول الـ 82 التي تفرض إما إغلاقًا كليًا ( 7 % ) أو جزئيًا ( 53 % ) .// انتهى //13:43ت م0038

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