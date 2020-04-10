السعودية اليوم / ليبيا تسجل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا



طرابلس 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 أبريل 2020 م واس

سجلت ليبيا ثلاث إصابات مؤكدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض ، أن مختبر مستشفى الكويفية قام بتحليل 106 عينات من المشتبه بإصابتهم وأظهرت إصابة ثلاثة أشخاص منهم.

// انتهى //

13:04ت م

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طرابلس 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 أبريل 2020 م واسسجلت ليبيا ثلاث إصابات مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19 ) ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 24 إصابةً.وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض ، أن مختبر مستشفى الكويفية قام بتحليل 106 عينات من المشتبه بإصابتهم وأظهرت إصابة ثلاثة أشخاص منهم.// انتهى //13:04ت م0036

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