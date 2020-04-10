السعودية اليوم / تعليم نجران يطلق ثلاثة برامج عن بُعد لتطوير التعليم



نجران 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 أبريل 2020 م واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم في منطقة نجران ممثلة بوحدة تطوير المدارس مبادرة تعليمية تتكون من ثلاثة برامج عن بعد لتطوير التعليم.

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم منطقة نجران جابر مدخلي أن المبادرة نفذت بتوجيه ومتابعة من المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور ملفي العتيبي، بهدف تحسين الكفاءة النوعية للقيادات المدرسية وشاغلات الوظائف التعليمية المطبقة لبرنامج تطوير المدارس، ورفع قدراتهن في المجال التعليمي عن بعد وإكسابهن المهارات اللازمة لضمان استمرارية التطوير، تماشيًا مع ما تقوم به القيادة الرشيدة لمواجهة جائحة فيروس

وأشار مدخلي إلى أن المبادرة تتضمن ثلاثة برامج عن بعد لتطوير التعليم وهي برنامج "إملاؤنا صحيح"، لإعداد دليل للمعلمات لرفع نواتج الطالبات في مادة الإملاء ومتابعة تنفيذها من قبل المدارس، وبرنامج "كلنا مسؤول" تقدم من خلالها رسائل التوعية والتثقيف حول وباء كورونا ،وتحفيز ودعم المدارس للاستمرار في عملية التعلم ونشر حسابات قنوات عين للطالبات ، وبرنامج "حقائبنا" يعد من خلالها حقائب تدريبية للبرامج المستقبلية.

//انتهى//

12:47ت م

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نجران 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 أبريل 2020 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم في منطقة نجران ممثلة بوحدة تطوير المدارس مبادرة تعليمية تتكون من ثلاثة برامج عن بعد لتطوير التعليم.وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم منطقة نجران جابر مدخلي أن المبادرة نفذت بتوجيه ومتابعة من المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور ملفي العتيبي، بهدف تحسين الكفاءة النوعية للقيادات المدرسية وشاغلات الوظائف التعليمية المطبقة لبرنامج تطوير المدارس، ورفع قدراتهن في المجال التعليمي عن بعد وإكسابهن المهارات اللازمة لضمان استمرارية التطوير، تماشيًا مع ما تقوم به القيادة الرشيدة لمواجهة جائحة فيروس كورونا وأشار مدخلي إلى أن المبادرة تتضمن ثلاثة برامج عن بعد لتطوير التعليم وهي برنامج "إملاؤنا صحيح"، لإعداد دليل للمعلمات لرفع نواتج الطالبات في مادة الإملاء ومتابعة تنفيذها من قبل المدارس، وبرنامج "كلنا مسؤول" تقدم من خلالها رسائل التوعية والتثقيف حول وباء كورونا ،وتحفيز ودعم المدارس للاستمرار في عملية التعلم ونشر حسابات قنوات عين للطالبات ، وبرنامج "حقائبنا" يعد من خلالها حقائب تدريبية للبرامج المستقبلية.//انتهى//12:47ت م0033

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