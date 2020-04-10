شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شاهد.. مواطنة ترد على إغلاق باب بيتها.. وتؤكد التزامها بتنفيذ توجيهات القيادة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:59 مساءً, 10 أبريل 2020 م
وثق أحد المواطنين مقطع فيديو قيام أمه بإغلاق باب المنزل بقوله: “أنه من كل يوم وجد أن أمه أغلقت الباب ووضعت عليه القفل، في الباب الواصل بينها وبين جارتها.
وأضاف مسجل المقطع “حمدي الفريدي” أنه سألها عن سبب ما فعلته، فردت عليه أمه قائلة :”يعني إنت ماتدري، فقال لها لا هو مجرد سؤال فقط، فقالت له اذهب وتعال في الغد وسأخبرك..
وجاء الجواب المنتظر من الوالدة مدوناً في عدة أبيات جميلة تكشف فيه إغلاقها الباب في ظل تفشي وباء كرونا وتؤكد انها قامت بهذا العمل تنفيذاً لتوجيهات القيادة حفظها الله وقالت:
تسكيرة الباب لها أسباب .. لو انها ماهي عاداتنا
فعلً على الشرع ما ينعاب .. وتنفيذنا لأمر دولتنا
ولكل حاجة نحسب حساب .. ولا نخالف حكومتنا
نخاف من واحد منصاب .. يزورنا وقت جمعتنا
مع الوارعين والشباب .. راح حلها عاد لاجتنا
وبالله الواحد القهار .. من الوبا تحفظ امتنا
وترددنا نفتح الأبواب .. ونفرح ونرجع لعاداتنا
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | شاهد.. مواطنة ترد على إغلاق باب بيتها.. وتؤكد التزامها بتنفيذ توجيهات القيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.