السعودية | السفير السعودي في إندونيسيا يشرف على مغادرة الطائرة التي تقل مواطنين

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن السفير السعودي في إندونيسيا يشرف على مغادرة الطائرة التي تقل مواطنين والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - وكالات
أشرف السفير السعودي في إندونيسيا عصام الثقفي، على مغادرة الطائرة التي تقل مواطنين سعوديين من مطار جاكرتا إلى مطار الرياض.
أعلنت في وقت سابق وزارة الخارجية بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) إطلاق آلية محدثة للاستفادة من خدمة (مساعدة المواطنين في الخارج الراغبين بالعودة).
وقالت وزارة الخارجية، إن البرنامج يهدف إلى إتاحة الفرصة بالتسجيل في الخدمة لمن لم يتمكن من تسجيل بياناته المرتبطة ببيانات منصة (أبشر)، حيث جرى تحديث متطلبات التسجيل، واقتصارها على رقم السجل المدني للمتقدم وتاريخ الميلاد فقط.
وأوضحت الوزارة، أن هذه الآلية مخصصة لمن لم يقم بإتمام التسجيل مسبقاً وتلقى رقم الطلب.
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