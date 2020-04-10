أعلنت وزارة الصحة المغربية، الجمعة، تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة، ضمن حصيلتها الجديدة على الموقع المخصص لمستجدات فيروس كورونا، إن أعداد المصابين في المغرب بلغ 1431 حالة.

وحسب الحصيلة الأخيرة، ارتفعت الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 105 حالات بتسجيل 8 وفيات جديدة، كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس حتى الآن 114 شخصا.