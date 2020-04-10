آبي أحمد يؤكد للبرهان دعم رفع العقوبات عن السودان

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الخميس، دعم بلاده الكامل لرفع العقوبات المفروضة على السودان.

وأضاف آبي أحمد أنه أجرى مباحثات هاتفية مع رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ناقشا خلالها العلاقات الثنائية، والتعاون في مكافحة فيروس كورونا.

وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي على أنه بحث مع البرهان تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، للتغلب على هذه الفترة الصعبة.

والإثنين الماضي، دعا الاتحاد الأفريقي إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان وزيمبابوي، للمساعدة في التصدي لجائحة كورونا.

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واعتبر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، خلال مؤتمر عبر الفيديو كونفورانس مع الدكتور جون نكينغاسونغ مدير المركز الأفريقي للأوبئة، وعددٌ من رؤساء الدول الأفريقية، أن بقاء السودان وزيمبابوي في العقوبات أمر غير إنساني، وغير قابل للاحتمال في ظل الظروف الحالية.

وبحسب بيان صادر من وزارة الخارجية السودانية، الإثنين، فإن تلك المطالب تأتي في إطار خطة الاتحاد الأفريقي للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي مارس/آذار الماضي أرسل آبي أحمد وفدا رفيع المستوى إلى السودان برئاسة نائب رئيس الأركان الجنرال برهانو جولا، وسلم الوفد رسالة تضامنية لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، تتعلق بالتحديات التي تواجه السودان، والمحاولة الفاشلة التي استهدفته في العاصمة الخرطوم.

وأدان الوفد محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت حمدوك، مؤكدا أن استقرار السودان ينعكس بشكل إيجابي على إثيوبيا، وشدد على ضرورة بناء علاقات وتنسيق مشترك على المستويات كافة في مجال التعاون العسكري لضمان الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب والوقوف ضد المهددات الماثلة.

