شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مداهمة شقة سكنية استغلها وافد لتخزين وبيع الدخان والمعسل بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): تمكنت بلدية شرق الطائف الفرعية من الإطاحة بمساعدة الجهات الأمنية من ضبط وافد يمني الجنسية استغل شقته السكنية في تخزين الدخان والمعسل مجهول المصدر وبيعه واستقبال الزبائن فيها . تمكنت بلدية شرق الطائف الفرعية من الإطاحة بمساعدة الجهات الأمنية من ضبط وافد يمني الجنسية استغل شقته السكنية في تخزين الدخان والمعسل مجهول المصدر وبيعه واستقبال الزبائن فيها . وقامت البلدية بمداهمة الشقة التي عثر فيها على كميات كبيرة من الدخان وخلطات المعسل ومواد اخرى مجهولة المصدر ، وتمت مصدرة تلك الكميات وإحالته لتطبيق العقوبة النظامية . Advertisements

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