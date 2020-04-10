شكرا لمتابعة خبر عن ضبط استراحة بداخلها دواجن مريضة قبل ذبحها وبيعها بأسواق مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): تمكنت أمانة العاصمة المقدسة من ضبط عمالة مخالفة تدير استراحة لتربية وذبح الدواجن التي تظهر عليها علامات المرض بحي الراشدية . تمكنت أمانة العاصمة المقدسة من ضبط عمالة مخالفة تدير استراحة لتربية وذبح الدواجن التي تظهر عليها علامات المرض بحي الراشدية . وتم تسليم العمالة للجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وإغلاق الإستراحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم وصولها بالأسواق .

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