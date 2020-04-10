شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» توجه توصيات هامة للمواطنين العائدين من الخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجهت وزارة الصحة توصيات هامة للمواطنين العائدين للمملكة قبل وأثناء وبعدالسفر لضمان رحلة آمنة وصحية ، وذلك على النحو التالي :
1- إذا كنت في البلد يجب عدم الإختلاط بأحد او الخروج إلا لضرورة كجلب الطعام والدواء .
2- المحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون واستخدام المعقم الكحولي ،وكذلك قبل وأثناء وبعد الأكل .
3- إذا شعرت بحرارة وكحة وضيق في التنفس وكنت مع اشخاص ، اعزل نفسك فوراً وارتدي الكمامة .
4- لا تشارك الآخرين أدواتك الشخصية كمفرش الطائرة وطاولة المقعد والوسادة.
5- احرص على المسافة الآمنة 1.5 متر ، ولا تقترب من أي شخص يظهر عليه عطس أو سعال .
6- احرص على عدم التعامل مع الآخرين ، واستخدم البطاقة عند الدفع .
7- احرصي على عدم لمس امتعة الآخرين .
8- لا يجب ارتدارء الكمامة إلا إذا كنت تشتكي من اعراض او تتعامل مع شخص مصاب ، واتبع التعليمات عندارتدائها .
9- ابتعد عن التجمعات .
10- احرص على عدم لمس مقابض او اسطح الطائرة وان حدث اغسل يديك مباشرةً .
11- احرص على تغطية الفم عند العطس او الكحة ثم تخلص منه مباشرةً.
12- احرص على شرب السوائل .
13- يجب حماية الأطفال بإتباع نفس التعليمات .
14- احرص على عدم المصافحة او التواصل مع اي شخص .
15- عند الوصول إذا ظهرت عليك اي أعراض ابلغ المسئولين .
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