شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «القصبي» يوجه رسالة مؤثرة بعد إنطلاق «قناة الذكريات» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف رسالة لفريق هيئة الإذاعة والتليفزيون بعد انطلاق قناة "الذكريات " أحد المبادرات الهامة للترفيه عن المواطنين والمقيمين في منازلهم .

وقال "القصبي " عبر مقطع فيديو على مركز التواصل الحكومي : أبنائي وبناتي ..الذكريات لها حنين خاص في صور في حياة الإنسان محفورة في صور الإنسان .. في ذكريات الماضي و الطفولة والنشأة والأصدقاء ، وفي ذكريات محفورة حفر داخل أعماق القلب .

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وأضاف : أنتم اليوم هيجتم المشاعر فشكراً لكم .. شكر لكلم .. وبيض الله وجيهكم على الإنطلاقة الجديدة .

ووجه القصبي شكره على هذه الجهود ، مؤكداً انها انطلاقة حقيقة لتطوير المحتوى الإعلامي وتجديد المعرفة بالتراث التاريخي والفني .