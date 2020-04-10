شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الملك خالد تناقش مدى جاهزيتها لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

نظمت عمادة التطوير الأكاديمي والجودة بجامعة الملك خالد بالتعاون مع عمادة التعلم الإلكتروني ورشة عمل إلكترونية بعنوان "جاهزية الجامعة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة"، قدمها سعادة الدكتور زبن بن عيضة الثبيتي المدير التنفيذي لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة سابقًا، وتناول الثبيتي خلال اللقاء معايير الجائزة ومتطلباتها وأبرز الملاحظات على تقرير السيرة الذاتية للجامعة ومدى جاهزيتها للحصول على الجائزة.

وأوضح وكيل جامعة الملك خالد للتطوير والجودة الدكتور مرزن الشهراني أن الدخول في هذه التجربة من قبل الجامعة يعد مفيدًا جدًّا، بالنظر إلى أنها تتضمن أهم المعايير والممارسات العالمية للتميز المؤسسي.

وأكد الشهراني أن جميع الجهات بالجامعة تحتاج إلى تضافر الجهود والعمل الجاد، والاهتمام بهذه المعايير ليس فقط للحصول على الجائزة كهدف ولكن لتجويد العمل المؤسسي بالجامعة.

وفي ختام اللقاء وجه الشهراني شكره الجزيل لمعالي مدير الجامعة على دعمه ومتابعته المستمرة لحصول الجامعة على هذه الجائزة وعلى الاستفادة من جميع الهيئات والمراكز المحلية والعالمية لتطوير وتحسين أداء الجامعة في جميع المجالات الأكاديمية والإدارية والبحثية والمجتمعية، مشيدًا بجهود عمادة التطوير الأكاديمي والجودة وجميع اللجان العاملة على هذه المعايير، والتي كان لها دورٌ كبيرٌ وبارزٌ في إعداد متطلبات التقدم للجائزة.