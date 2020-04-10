شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : سلطات حضرموت تعلن حالة الطوارئ والحظر في هذه المدن بعد تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بكورونا في مدينة الشحر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل : طائرات الإمارات تتساقط كالذباب .. ومجزرة في صفوف الموالين لأبوظبي وإعلان رسمي من قوات الشرعية..مالذي يجري؟ الفلكي والعالِم الكويتي المشهور’’عادل السعدون’’ يفجر مفاجأة عن ’’تنبؤات مرعبة’’ وكوارث تهز العالم خلال الأيام القادمة! (الحقيقة الكاملة)

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