شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : الإعلان رسميًا عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن.. وهذه جنسية المصاب والدولة القادم منها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر محلي في محافظة حضرموت، عن أول حالة إصاب بفيروس كورونا في اليمن، كاشفا عن جنسية الشخص المصاب بفيروس كورونا في مدينة الشحر بحضرموت.

وقال المصدر لموقع (أحداث نت) بأن السلطات سجلت حالة إصابة بفيروس كورونا في المدينة لشخص يحمل الجنسية الهندية.

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وأضاف بأن الشخص قدم لليمن على متن سفينة إماراتية والسفينة قادمة من أحد مواني دولة ‎الإمارات الى ميناء الشحر.

وأعلنت الحكومة الشرعية، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن.

وفي تغريدة عاجلة للحساب الرسمي الخاص بلجنة الطوارئ الحكومية رصدها (أحداث نت)، أعلنت اللجنة ‏تسجيل أول حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس ‎كورونا المستجد بمحافظة ‎حضرموت.

وقالت بأن "الحالة مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية، وقامت الفرق الطبية والأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة".

كما أكدت بأنه "سيتم إعلان التفاصيل في مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للطوارئ د. علي الوليدي لاحقاً'.

وفي وقت سابق وجه ‏محافظ ‎حضرموت بإغلاق مدينة وميناء ‎الشحر لمدة أسبوع واحد، والاستمرار في إغلاق الأسواق العامة والمساجد ومنع التجمعات في ‎المكلا، بعد تسجيل أول حالة بفيروس ‎كورونا.

وكانت مصادر (أحداث نت) أكدت في وقت سابق بأن الحالة هي لشخص غير يمني دخل عبر ميناء الشحرضمن طاقم سفينة شحن بضائع قادمة من أحد موانئ دولة الامارات العربية المتحدة.

‏وذكرت المصادر وشهود عيان، أن المصاب بفيروس كورونا وهو غير يمني بدأت عليه أعراض الحمى الشديدة والكحة والألم في الراس والحلق بعد مغرب أمس الخميس مما استدعاء إجراء له فحوصات وارسالها لمدينة المكلا وجات النتيجة ايجابية بعد عدة ساعات ومع فجر اليوم الجمعة.

وأضاف بأن الشخص قدم لليمن على متن سفينة إماراتية والسفينة قادمة من أحد مواني دولة ‎الإمارات الى ميناء الشحر.

وأعلنت الحكومة الشرعية، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن.

وفي تغريدة عاجلة للحساب الرسمي الخاص بلجنة الطوارئ الحكومية رصدها (أحداث نت)، أعلنت اللجنة ‏تسجيل أول حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس ‎كورونا المستجد بمحافظة ‎حضرموت.

وقالت بأن "الحالة مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية، وقامت الفرق الطبية والأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة".

كما أكدت بأنه "سيتم إعلان التفاصيل في مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للطوارئ د. علي الوليدي لاحقاً'.

وفي وقت سابق وجه ‏محافظ ‎حضرموت بإغلاق مدينة وميناء ‎الشحر لمدة أسبوع واحد، والاستمرار في إغلاق الأسواق العامة والمساجد ومنع التجمعات في ‎المكلا، بعد تسجيل أول حالة بفيروس ‎كورونا.

وكانت مصادر (أحداث نت) أكدت في وقت سابق بأن الحالة هي لشخص غير يمني دخل عبر ميناء الشحرضمن طاقم سفينة شحن بضائع قادمة من أحد موانئ دولة الامارات العربية المتحدة.

‏وذكرت المصادر وشهود عيان، أن المصاب بفيروس كورونا وهو غير يمني بدأت عليه أعراض الحمى الشديدة والكحة والألم في الراس والحلق بعد مغرب أمس الخميس مما استدعاء إجراء له فحوصات وارسالها لمدينة المكلا وجات النتيجة ايجابية بعد عدة ساعات ومع فجر اليوم الجمعة.