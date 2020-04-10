أعلنت وزارة الصحة، أنها أجرت 115585 فحصًا مخبريًّا لفيروس كورونا المستجد في المملكة، بمعدل 3340 فحصًا لكل مليون نسمة من السكان.
وذكرت وزارة الصحة –عبر حسابها بتويتر- أن عدد الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في المملكة حتى يوم 8 إبريل الجاري، بلغ (115585) فحصًا، وذلك في 10 مختبرات في أنحاء المملكة، باستخدام تقنية البلمرة الجزيئية، بمعدل (3340) فحصًا لكل مليون من السكان.
وكانت الصحة قد أعلنت أمس الخميس، تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3287، بينما بلغ إجمال الوفيات 44 حالة، ووصلت حالات التعافي إلى 666 حالة، ووصل إجمال الوفيات إلى 44 حالة.
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كانت هذه تفاصيل خبر بـ"البلمرة الجزيئية".. وزارة الصحة تفحص 115 ألف شخص من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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