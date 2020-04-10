الأرصاد: هطول أمطار رعدية على 9 مناطق.. الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 9 مناطق.

وذكر التقرير أن الحالة الجوية السابقة تشمل مناطق (القصيم، حائل، الشرقية، الرياض، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، فيما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من وسط وشمال وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزءين الأوسط والشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.