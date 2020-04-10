مداهمة استراحة بداخلها دواجن مريضة في «راشدية مكة»

ضبطت أمانة العاصمة المقدسة، ممثله في بلدية الشرائع الفرعية بالتعاون مع الجهات الأمنية، استراحة بداخلها دواجن مريضة بحي الراشدية شرق مكة استخدمت لتربية وذبح الدواجن بشكل عشوائي، في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية ودون توافر التراخيص النظامية.

وتمكنت الفرق الرقابية في البلدية من مصادرة الدواجن؛ بالإضافة إلى مصادرة واتلاف الأدوات المستخدمة للذبح، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين وتسليم العمالة لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس «ممدوح العبيد» أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط موقع الاستراحة المخالف للاشتراطات؛ حيث تم رصد مجموعة من المخالفات، مبينًا أنه تم استدعاء صاحب الاستراحة واتخاذ الإجراءات النظامية.

وأكد رئيس البلدية أن أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات تكثف الحملات الرقابية هذه الأيام في ظل الحد من تفشي فيروس كورونا وتتخذ كافة التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج للمواطن والمقيم.