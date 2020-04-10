بالصور.. مدني جازان يسيطر على حريق مستودع للأثاث بحي الجبل

تمكنت فرق الدفاع المدني بجازان من السيطرة على حريق نشب مساء أمس بمستودع بأحد الأحياء في مدينة جيزان، قبل أن تتسع رقعته وتصل إلى المحلات المجاورة. جاء ذلك حسبما أوضح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم «محمد بن حسن آل صمغان». وأضاف «آل صمغان» أنه ورد لمركز القيادة والتوجيه بلاغ عن حادث حريق بمستودع بمدينة جيزان(حي الجبل) . وذكر أنه عند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن احتراق مستودع للأثاث ومستلزمات أخرى تقدر مساحته ١٧x٢٢ حيث باشرت خمس فرق الحريق والسيطرة عليه دون حدوث إصابات أو وفيات. وأضاف «آل صمغان» بأنه مازالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.

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