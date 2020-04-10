

مسقط 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 أبريل 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة العمانية اليوم ٢٧ حالة إصابة جديدة بمرض فيروس

وأشارت إلى أن العدد الكلّي للحالات المصابة بسلطنة عمان بلغت ٤٨٤ حالةً، وعدد الوفيات ثلاث حالات.

// انتهى //

10:48ت م

0021



مسقط 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 أبريل 2020 م واسسجلت وزارة الصحة العمانية اليوم ٢٧ حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - ١٩ )، وتماثل 109 حالات للشفاء.وأشارت إلى أن العدد الكلّي للحالات المصابة بسلطنة عمان بلغت ٤٨٤ حالةً، وعدد الوفيات ثلاث حالات.// انتهى //10:48ت م0021

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزارة الصحة العمانية تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.