العين الإخباريةالجمعة 2020/4/10 10:17 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة العمانية، الجمعة، تسجيل ٢٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة إلى ٤٨٤.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد الوفيات بالفيروس في البلاد ٣ حالات، وأهابت بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.
وأهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا للوزارة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.
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