شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. رجل أمن يهرع لمساعدة مواطن في إحضار علاج أمه المسنة بتبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

يضرب رجال الأمن في كل وقت أنبل الأمثال في الإنسانية، ودائماً ما يكونوا في العون في وقت الشدائد والصعاب؛ حيث ظهر ذلك جليًا خلال أزمة تفشي جائحة الفيروس المستجد والإجراءات الاحترازية المرتبطة بمواجهته.

وأظهر رجل أمن في محافظة أملج التابعة لمنطقة تبوك، أفضل معاني الإنسانية، عندما حضر إليه مواطن بحاجة لأدوية إلى والدته المسنة؛ حيث كشف مقطع فيديو عن المواطن وهو يبلغ رجل الأمن بالأمر.

وذهب المواطن إلى رجل الأمن الذي كان يقف في إحدى النقاط الأمنية يتابع عمله خلال فترة منع التجول، وأخبره بأن والدته المسنة بحاجة إلى أدوية خاصة بالضغط والصيدلية الموجودة بالمنطقة لا يوجد فيها الدواء؛ ليقوم رجل الأمن بتصوير الدواء وأرسله إلى أحد أفراد عائلته، وبعدما علم بأنه موجود اصطحبه رجل الأمن إلى منزل عائلته وأعطاه الدواء لوالدته.