شكرا لمتابعة خبر عن رسالة غامضة جديدة من تركي آل الشيخ تثير الجدل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نواف السالم (صدى):

تسبب رئيس الهيئة العامة للترفيه، ومالك نادي ألميرا الإسباني، المستشار تركي آل الشيخ، في إثارة الجدل وحيرة متابعيه بعد رسالة غامضة جديدة أثارت التأويلات.

وقال تركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في كلمات غامضة: " رجع يخبط الباب؟ المفروض بثلث السعر الآن يبدأ التفاوض "، ليشير الكثيرون إلى أن رئيس هيئة الترفيه يقصد لاعب الأهلي المصري أحمد فتحي.

وكان " آل الشيخ " قد أثار الجدل في وقت سابق، برسالة غامضة كتب فيها: " هل مضى مع حد؟! ولا اكتشف أن لعبة حافة الهاوية خطره أوي ؟!.. بكره نشوف " .