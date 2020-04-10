شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: الحالة المطرية الربيعية تنحصر على أجزاء من الرياض والشرقية (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن تنحصر الحالة المطرية الربيعية اليوم الجمعة، على منطقتي الرياض والشرقية.

وقال الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " الحالة المطرية الربيعية اليوم متوقع أن تنحصر على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض"؛ مضيفًا: " الرياح الهابطة من السحب الركامية المثيرة للغبار قد تكون حاضرة مع السحب الركامية " .

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وتابع " المسند " : " ‏تكون الرياح غربية نشطة في معظم المناطق، وقد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة على أجزاء من الغرب والوسط .. هذا والله أعلم " .