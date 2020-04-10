شاهد : الشاعر “ياسر التويجري” يشبه ناقل عدوى كورونا بـ”الشخص الذي يرتكب جريمة قتل”!

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وجه الشاعر ياسر التويجري، رسالة إلى المخالفين لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، في ظل الأزمة الحالية في البلاد، مطالباً إياهم بالالتزام تفادياً لأن تسوء الأوضاع.

وقال التويجري خلال مقطع فيديو “اليوم الكل سمع تصريحات وزير الصحة، باختصار الوزير قال أن الدراسات أثبتت أنه إذا لم نلتزم خلال الأسابيع المقبلة، ستزداد الأعداد من 10 ألاف إلى 200 ألف، واضح؟ نعم يخوف الموضوع ولازم نخاف”.

وتابع “باختصار، أنا اعتقد ان الشخص اللي مايلتزم بتعليمات الدولة، ويطلع من بيته لغير الأسباب المصرح بيها، ويتسبب في نقل العدوى لشخص آخر، ويؤدي نقل هذه العدوى إلى وفاته، ما يفرق كتير عن اللي يشيل مسدس ويروح يقتل واحد، بل إن اللي يشيل مسدس بيقتل واحد، لكن العدوى تذبح 6 وعشرة وعشرين وثلاثين”.

واستكمل “أنا أظن إنه يُدان، شرعاً وقانوناً، أنا لست خبير شرعي، وإن لم يحاسب في الدنيا سيحاسب في الآخرة، لأن الدولة أقامت الحجة عليه، التعليمات واضحة، والنصوص الشرعية فيما يتعلق بطاعة ولي الأمر واضحة، ليش الاستهتار؟ وبعيداً عن كل هذا، في شيء اسمه عقل، الالتزام الجماعي قانون حتى في الغابة، فكنا من شرك واقعد في بيتكم، الموضوع حياة وموت”.

واختتم قائلاً “ورب الكعبة إلي شهر ما طلعت من البيت، ولو فيها 3 أشهر أو سنة بنجلس، ماهو تضحية من أجل أحد، بل عشان نفسي وعيالي”.



