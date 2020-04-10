لتكثيف الوقاية من كورونا.. أمير القصيم يوجه بسرعة إغلاق جميع محلات المستلزمات والكماليات

وجّه الأمير الدكتور «فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز» أمير منطقة القصيم بسرعة إغلاق جميع محلات المستلزمات والكماليات في منطقة القصيم؛ وذلك في خطوة تهدف لتكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد.

كما وجه أمير المنطقة بتفعيل هذا التوجيه ومتابعة تطبيقه من قبل الجهات المختصة، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بالإجراءات الاحترازية والعلاجية، وصولًا لتعزيز الإجراءات وتسريع آليات اتخاذ القرار بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة.

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ويأتي ذلك حرصًا من أمير المنطقة على سلامة المواطنين والمقيمين وللوقاية من فيروس كورونا المستجد، من خلال تنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا.

يُشار إلى أن التوجيه يتضمن إغلاق المحلات التجارية التي نشاطها يختص في بيع المستلزمات والكماليات المتنوعة بما فيها «الأواني المنزلية والبلاستيكية وما في حكمها».

وأكد أمير المنطقة على الحرص وعدم التهاون في ذلك والمتابعة الميدانية للقطاعات المعنية مع الجهات التنفيذية.