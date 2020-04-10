السعودية اليوم / ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في استراليا الى 52 حالة وفاة



كانبيرا 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واس

ارتفع عدد الوفيات بفيروس

وبلغ عدد الاصابات في استراليا فقد وصل الى 6152 حالة اصابة، وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضررا حيث سجلت 2822 حالة اصابة مؤكدة.

// انتهى //

06:54ت م

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كانبيرا 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واسارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في استراليا الى 52 حالة بعد وفاة رجل (76 عام) في مستشفى اديلايد الملكي في ولاية جنوب استراليا ووفاة شخص اخر في ولاية فيكتوريا.وبلغ عدد الاصابات في استراليا فقد وصل الى 6152 حالة اصابة، وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضررا حيث سجلت 2822 حالة اصابة مؤكدة.// انتهى //06:54ت م0007

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