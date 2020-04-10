السعودية اليوم / ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى10 آلاف و450 شخصا



سول 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واس

بلغ عدد الاصابات بفيروس

وأعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة أن عدد المصابين الجدد بفيروس كوورنا ارتفع بـ27 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وبلغ عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس حتى الأن 208، بزيادة 4 حالات وفاة عن اليوم السابق.

وتم رفع الحجر الصحي عن 7 ألاف و 117 شخصا حتى اليوم، بزيادة 144 شخصا عن اليوم السابق، بعد أن تماثلت حالاتهم الصحية للشفاء التام.

وخضع ما مجموعه 503 آلاف و51 شخصا لفحوصات كورونا. وظهرت نتيجة اختبار 447 ألفا و 303 منهم سلبية.

// انتهى //

06:42ت م

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سول 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واسبلغ عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية حتى فجر اليوم الجمعة 10 آلاف 450 حالة، وسط استمرار زيادة حالات الاصابة بين الوافدين وفي العاصمة وضواحيها.وأعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة أن عدد المصابين الجدد بفيروس كوورنا ارتفع بـ27 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.وبلغ عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس حتى الأن 208، بزيادة 4 حالات وفاة عن اليوم السابق.وتم رفع الحجر الصحي عن 7 ألاف و 117 شخصا حتى اليوم، بزيادة 144 شخصا عن اليوم السابق، بعد أن تماثلت حالاتهم الصحية للشفاء التام.وخضع ما مجموعه 503 آلاف و51 شخصا لفحوصات كورونا. وظهرت نتيجة اختبار 447 ألفا و 303 منهم سلبية.// انتهى //06:42ت م0006

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