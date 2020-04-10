كورونا يقتل البعض ولا يشعر به آخرون.. استشاري : السبب واضح

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كشف الدكتور أوتو يانغ، من جامعة كاليفورنيا ” أن فيروس كوفيد-19 يصيب البشر بالمرض بطريقتين مشيرًا إلى أنه في البداية، يصاب الناس بالحمى والسعال، وبعض الأعراض الأخرى، وفي هذه المرحلة، يتسبب الفيروس بضرر مباشر وعدوى لخلايا الرئتين.

وأضاف أن بعض المرضى يتحسنون بعد هذه المرحلة، ولكن يصاب آخرون بالتهاب شديد في رئتيهم وأعضاء أخرى في أجسامهم، وقد يكون ذلك مهددًا لحياتهم، وذلك نتيجة ردة فعل الجهاز المناعي القوية على الفيروس”.

بعرض هذا الرأي على استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور موسى عبدالحميد قال لـ” المواطن“، تلعب مناعة الإنسان دورًا كبيرًا في مواجهة الفيروسات، وهناك أمور كثيرة أيضًا تتحكم في هذا الجانب منها السن ووجود أمراض مزمنة، فكلما كان جهاز المناعة قويًا والجسم خالٍ من الأمراض المزمنة فإن توجه الجهاز المناعي يكون منصبًا نحو محاربة الفيروس،أما عكس ذلك فإن الجهاز المناعي يضعف أمام تحديات الفيروسات، وهذا يفسر تعرض الكثير من كبار السن للمضاعفات أو الوفاة (لا سمح الله).

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ودعا الدكتور عبدالحميد إلى ضرورة الاهتمام بالأكل الصحي، والحد من تناول الوجبات السريعة، وممارسة الرياضة، وتجنب التدخين.

بحث أوتو يانغ

وكان بحث أوتو يانغ قد تناول اختلاف تأثير المرض من شخص لآخر، إذ قال يانغ: “الإجابة البسيطة هي أننا لا نعرف على وجه اليقين، لكن عوامل الخطر الكبيرة تشمل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الرئة المزمنة والعمر”.

وشبّه يانغ المعركة بين جهاز المناعة والفيروس كالمطاردة بين الشرطة والمجرمين، فإذا تمكنت الشرطة من القبض على المجرمين بسهولة، فلن تسبب أضرارًا كبيرة في المدينة، أما إذا دارت معركة حامية الوطيس بين الطرفين، فستكون هناك أضرار جسيمة.

وفي حالة فيروس كورونا، إذا تمكن جهاز المناعة من التغلب عليه بسهولة نسبية، فستظهر أعراض بسيطة أو متوسطة على المريض، أو يمكن ألّا تظهر الأعراض على الإطلاق، أما إذا دارت معركة شديدة بين الفيروس وجهاز المناعة، فستظهر أعراض شديدة على المريض يمكن أن تنتهي بوفاته.

