الغذاء والدواء تُحذر من جل معقم لليدين.. توقفوا عن استخدامه فورا

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حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من جل معقم لليدين”Clean touch Hand gel”، وذلك لاحتوائه على نسبة أقل من الحد المسموح من مادة إيزوبروبانول المعقمة.

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ونصحت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، المستهلكين بعدم استخدامه وإعادته إلى منفذ البيع الذي تم الشراء منه واسترجاع القيمة.

وأوضحت الهيئة أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة بمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.



