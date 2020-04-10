- 1/2
- 2/2
︎ :
.
حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من جل معقم لليدين”Clean touch Hand gel”، وذلك لاحتوائه على نسبة أقل من الحد المسموح من مادة إيزوبروبانول المعقمة.
ونصحت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، المستهلكين بعدم استخدامه وإعادته إلى منفذ البيع الذي تم الشراء منه واسترجاع القيمة.
وأوضحت الهيئة أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة بمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
كانت هذه تفاصيل خبر الغذاء والدواء تُحذر من جل معقم لليدين.. توقفوا عن استخدامه فورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.