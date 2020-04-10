بسبب كورونا.. نزلاء سجون الشرقية يؤدون الاختبارات عن بُعد

تقدم عدد من نزلاء سجون المنطقة الشرقية المنتسبين لجامعة الإمام «عبدالرحمن بن فيصل» لإداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي عن بُعد في مراحل التعليم الجامعي، في كل من (سجن الدمام، سجن القطيف، وسجن الخبر) وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تفرضها المملكة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

من جانبها هيأت المديرية العامة للسجون الأجواء المناسبة للنزلاء لأداء امتحاناتهم وجهزّت قاعات الاختبار بجميع الاحتياجات والتجهيزات التي تضمن أداء الطلاب لاختباراتهم في بيئة هادئة ومحفزة.

وتتعاون المديرية العامة للسجون مع وزارة التعليم ممثلةً بإدارات التعليم والجامعات في مختلف المناطق والتي تشرف على المناهج الدراسية للنزلاء والنزيلات وتهيئ معلمين أكفاء وأعضاء هيئة التدريس في العديد من التخصصات الجامعية.

وأكد مدير سجون المنطقة الشرقية العميد عبدالله النفجان، حرص المديرية العامة للسجون على الاهتمام بصحة وسلامة النزلاء حيث جهزت كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية من خلال تعقيم قاعات الامتحان والتأكد من مرور النزلاء على نقطة الفرز الطبي وارتداء وسائل الحماية الشخصية.

Advertisements

وقدم «النفجان» الشكر لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل على دورها المتميز في نشر العلم وتعميم الثقافة، ومساعدة نزلاء السجون في تطوير مستواهم الفكري والمعرفي.

اقرأ أيضا

نزلاء سجون الحدود الشمالية يستأنفون دراستهم في مختلف المراحل التعليمية

بالفيديو.. نزلاء سجن المباحث العامة في جدة يحتفون باليوم الوطني بعروض فولكلورية وقصائد الشعر