السعودية اليوم / حصيلة الوفيات اليومية بكورونا في الولايات المتحدة تنخفض قليلاً إلى 1783 وفاة



واشنطن 16شعبان 1441 هـ الموافق 09إبريل 2020 م واس

سجّلت الولايات المتحدة مساء اليوم الخميس وفاة 1783 شخصاً من جرّاء

وأظهرت بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ الوباء حصد في الولايات المتّحدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أرواح 1783 شخصاً أقل بـ190 حالة وفاة من اليوم السابق، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في هذا البلد إلى 16.478 حالة وفاة.

// انتهى //

03:58ت م

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واشنطن 16شعبان 1441 هـ الموافق 09إبريل 2020 م واسسجّلت الولايات المتحدة مساء اليوم الخميس وفاة 1783 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا المستجد ّ خلال 24 ساعة، في حصيلة تقلّ قليلاً عن تلك المسجّلة في اليوم السابق ، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.وأظهرت بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ الوباء حصد في الولايات المتّحدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أرواح 1783 شخصاً أقل بـ190 حالة وفاة من اليوم السابق، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في هذا البلد إلى 16.478 حالة وفاة.// انتهى //03:58ت م0260

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