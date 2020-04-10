، بالصور .. مداهمة شقة حولها "يمني" لتخزين وبيع "الدخان والمعسل" بالطائف ،

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في عملية تتبع ناجحة، توصلت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شرق الفرعية" وبمساندة أمنية، لإحدى الشقق داخل حي سكني، حولها وافد "يمني" لأحد أكبر المستودعات لتخزين الدخان القديم وبكميات كبيرة، وخلطات المعسل بأنواعها، وبعض المواد المُدخنة الممنوعة ومجهولة المصدر.
الشقة التي تحولت إلى مستودع مُخالف كانت مُعبأة بكميات من كراتين الدخان القديم والممنوع بيعه، حيث يُعدُ موقعًا للتخزين والبيع من خلاله عن طريق ذلك الوافد، والذي يهدف لتحقيق أرباح مالية كبيرة، في الوقت الذي يُلحق الضرر، ويُصادر حياة الإنسان بتلك الأدخنة التي يعمد إلى تخزينها وبيعها.
وجرى إغلاق المستودع بعد مُصادرة الممنوعات من داخله وإتلافها، فيما جرى تسليم الموقع مع الوافد الذي يتزعم تلك المخالفة للشرطة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وتواصل الأمانة بالطائف حملاتها تجاه النشاطات المخالفة، والعمالة الذين يتزعمونها، وكانت قد ضبطت خلال الأيام القليلة الماضية أعدادًا من المستودعات التي يتم من خلالها بيع وترويج الدخان والمعسل والشمة الممنوعة، وذلك ضمن جهودها في متابعة تطبيق الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.
بالصور .. مداهمة شقة حولها "يمني" لتخزين وبيع "الدخان والمعسل" بالطائففهد العتيبي الخليج 365 2020-04-10
في عملية تتبع ناجحة، توصلت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شرق الفرعية" وبمساندة أمنية، لإحدى الشقق داخل حي سكني، حولها وافد "يمني" لأحد أكبر المستودعات لتخزين الدخان القديم وبكميات كبيرة، وخلطات المعسل بأنواعها، وبعض المواد المُدخنة الممنوعة ومجهولة المصدر.
الشقة التي تحولت إلى مستودع مُخالف كانت مُعبأة بكميات من كراتين الدخان القديم والممنوع بيعه، حيث يُعدُ موقعًا للتخزين والبيع من خلاله عن طريق ذلك الوافد، والذي يهدف لتحقيق أرباح مالية كبيرة، في الوقت الذي يُلحق الضرر، ويُصادر حياة الإنسان بتلك الأدخنة التي يعمد إلى تخزينها وبيعها.
وجرى إغلاق المستودع بعد مُصادرة الممنوعات من داخله وإتلافها، فيما جرى تسليم الموقع مع الوافد الذي يتزعم تلك المخالفة للشرطة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وتواصل الأمانة بالطائف حملاتها تجاه النشاطات المخالفة، والعمالة الذين يتزعمونها، وكانت قد ضبطت خلال الأيام القليلة الماضية أعدادًا من المستودعات التي يتم من خلالها بيع وترويج الدخان والمعسل والشمة الممنوعة، وذلك ضمن جهودها في متابعة تطبيق الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.
10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
02:00 AM
يتمركز بها ويستقبل زبائنه مُحققًا أرباحًا مالية
في عملية تتبع ناجحة، توصلت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شرق الفرعية" وبمساندة أمنية، لإحدى الشقق داخل حي سكني، حولها وافد "يمني" لأحد أكبر المستودعات لتخزين الدخان القديم وبكميات كبيرة، وخلطات المعسل بأنواعها، وبعض المواد المُدخنة الممنوعة ومجهولة المصدر.
الشقة التي تحولت إلى مستودع مُخالف كانت مُعبأة بكميات من كراتين الدخان القديم والممنوع بيعه، حيث يُعدُ موقعًا للتخزين والبيع من خلاله عن طريق ذلك الوافد، والذي يهدف لتحقيق أرباح مالية كبيرة، في الوقت الذي يُلحق الضرر، ويُصادر حياة الإنسان بتلك الأدخنة التي يعمد إلى تخزينها وبيعها.
وجرى إغلاق المستودع بعد مُصادرة الممنوعات من داخله وإتلافها، فيما جرى تسليم الموقع مع الوافد الذي يتزعم تلك المخالفة للشرطة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وتواصل الأمانة بالطائف حملاتها تجاه النشاطات المخالفة، والعمالة الذين يتزعمونها، وكانت قد ضبطت خلال الأيام القليلة الماضية أعدادًا من المستودعات التي يتم من خلالها بيع وترويج الدخان والمعسل والشمة الممنوعة، وذلك ضمن جهودها في متابعة تطبيق الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.
، بالصور .. مداهمة شقة حولها "يمني" لتخزين وبيع "الدخان والمعسل" بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
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