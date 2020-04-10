شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. وزارة الصحة تزور أحد الأحياء بالطائف لفحص السكان من أمام الأبواب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): قامت وزارة الصحة، بزيارة أحد الأحياء بالطائف وفحص سكانه من أمام أبواب منازلهم. قامت وزارة الصحة، بزيارة أحد الأحياء بالطائف وفحص سكانه من أمام أبواب منازلهم. وأظهر مقطع فيديو، أطباء وزارة الصحة أثناء فحص السكان؛ حرصًا على سلامتهم ولتقليل الاختلاط. وأعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، وتسجيل 3 حالات وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 3287 حالة.

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