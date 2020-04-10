إعلامي رياضي يُعلن إيقاف بث حلقات منصور البلوي

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أعلن الإعلامي الرياضي محمد البكيري، إيقاف بث حلقات قناة الرياضية 24 الحوارية مع رئيس نادي الاتحاد الأسبق منصور البلوي. Advertisements وغرد البكيري عبر حسابه بموقع تويتر اليوم الخميس: “إيقاف بث حلقات منصور البلوي مع الرياضية 24 إلى إشعار آخر”. وأتم تغريدته بـ: “والله يا منصور ذا بيدخل الجنة من اللي شافه”. وكان من المقرر حسبما نوهت القناة على منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي أن تُعرض أولى حلقات السلسلة في التاسعة مساء اليوم ولكن لم يحدث ذلك.





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