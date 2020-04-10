حقيقة اكتشاف حالات مُصابة بـ”كورونا” داخل مطار الملك عبدالعزيز بجدة

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نفى مصدر بمديرية الشؤون الصحية في محافظة جدة، ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية بشأن اكتشاف حالات مُصابة بفيروس “كورونا” المُستجد داخل صالة مطار الملك عبدالعزيز. وقال المصدر وفقاً لـ”عكاظ”، إن مقاطع الفيديو المتداولة هي لعمليات رش احترازي للوقاية من فيروس “كورونا” داخل المطار، وليس لحالات إصابة كما أشيع. ودعا المصدر الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية دون الانسياق وراء الشائعات.





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