أمير القصيم يوجه بسرعة إغلاق محلات المستلزمات والكماليات بالمنطقة

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وجّه أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، بسرعة إغلاق جميع محلات المستلزمات والكماليات في المنطقة، وذلك لتكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتضمن توجيه الأمير فيصل إغلاق المحلات التي يخص نشاطها في بيع المستلزمات والكماليات المتنوعة بما فيها (الرجالية، والأواني المنزلية والبلاستيكية وما في حكمها)، مؤكداً ضرورة الحرص وعدم التهاون في ذلك والمتابعة الميدانية للقطاعات المعنية مع الجهات التنفيذية.

ووجّه أمير المنطقة بتفعيل هذا التوجيه ومتابعة تطبيقه من قبل الجهات المختصة، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بالإجراءات الاحترازية والعلاجية، وصولاً لتعزيزها وتسريع آليات اتخاذ القرار بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة.

