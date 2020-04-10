هل تم إلغاء ضريبة القيمة المضافة؟.. «الزكاة والدخل» توضح

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أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل حقيقة إلغاء ضريبة القيمة المضافة، مؤكدة أنه لم يتم إلغاؤها وإنما هو تأجيل لتقديم الإقرارات. جاء ذلك في رد من الهيئة على استفسار أحد المستفيدين على موقع التواصل ” تويتر” قال فيه :”هل صحيح تم إيقاف ضريبة القيمة المضافة؟” لترد الهيئة قائلة: “لا يوجد إلغاء لضريبة القيمة المضافة وإنما هو تأجيل لتقديم الإقرارات، وللتعرف أكثر حول خطة تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص نأمل منك الاطلاع على الرابط التالي اضغط هنا





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