“هدف” يعلن عن استئناف التدريب عن بُعد لقياديي وقياديات في القطاع الخاص

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ممثلًا في الإدارة العامة للأكاديميات، عن استئناف المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي عن بُعد وذلك بالتعاون مع جامعة كرانفيلد، في ظل توجهات الدولة في الحد من تداعيات فيروس كورونا.

في حين نوقشت المشاريع التدريبية للمجموعتين السابعة والتاسعة عن بعد أيضا.

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وأكد الدكتور فهد الشهراني مدير عام الأكاديميات أن ذلك يأتي حرصاً من الصندوق على عدم انقطاع المتدربين واستكمال متطلبات البرنامج التدريبي وفق الجدولة المعدلة لذلك، في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).

يشار إلى أن البرنامج يستمر 12 أسبوعاً؛ ويهدف البرنامج إلى تمكين وتأهيل القيادات الواعدة من السعوديين والسعوديات لدى منشآت القطاع الخاص، ورفع مستواهم المهني.

ويرتكز البرنامج على ستة مراحل، تبدأ بعملية الترشيح والتسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، وتتضمن المرحلة التالية تدريب المشاركين تدريباً مباشراً مدته 5 أيام، ويتم خلال فترة التدريب توزيع مشروعات تطبيق التعلم، وفي المرحلة الثالثة من البرنامج الذي يمتد 6 أسابيع؛ يقوم المتدربين بتطبيق ما تعلموه لدى جهة عملهم من خلال العمل على المشاريع، وفي المرحلة الرابعة يتلقى المشاركين تدريباً مباشراً مدته 5 أيام، وفي المرحلة الخامسة يتم تقديم المشروعات ومناقشتها وتقييمها من قبل لجنة مختصة، ومن ثم إقامة ندوة القيادة وحفل التخرج . وترتكز المرحلة السادسة على متابعة وتقييم أثر البرنامج التدريبي على المتدربين لدى جهات عملهم.

