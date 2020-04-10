ماذا قال الشيخ صالح الفوزان عن فيروس كورونا ؟

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دعا الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، المسلمين خاصة في” التوجه إلى الله بالدعاء، وعمل الصدقات، وفعل الخير، لعل الله يرفع عن العالم وباء “فيروس كورونا” الذي انتشر بشكل سريع بين البشرية في كافة أنحاء الأرض”.

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وأضاف الشيخ الفوزان، في مقطع فيديو عبر “تويتر”، أن الله وحده عز وجل هو من أنزل هذا الوباء، وهو القادر وحده على رفعه ووقاية المسلمين منه.

وتابع في كلمته: إنه ينبغي على العالم بشكل عام وعلى المسلمين بشكل خاص الاتجاه والالتجاء إلى الله في هذا الوقت العصيب الذي نمر به وهو انتشار وباء كورونا، لرفع هذا الوباء ودفع هذا الخطر.

واستشهد بالآيتين الكريمتين في سورة الأنعام: {قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (63) قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ} [الأنعام: 63، 64].

