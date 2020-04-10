ترامب: أجريت حديثًا هامًا مع الملك سلمان وبوتين حول إنتاج النفط

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أعلن البيت الأبيض، مساء أمس الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقش هاتفيًا، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتفاق خفض النفط.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “أجريت حديثًا هامًا مع الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الروسي حول إنتاج النفط”.

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وأكد تحالف “أوبك+” في بيان صدر عنه، أمس الخميس، خفض إنتاج النفط بواقع 10 ملايين برميل يوميًا اعتبارًا من 1 مايو 2020، ولفترة أولية مدتها شهران.

وأعلن تحالف “أوبك +” أن تخفيضات النفط ستتقلص إلى 8 ملايين برميل يوميًا حتى ديسمبر 2020 ثم إلى 6 ملايين اعتبارًا من يناير 2021 إلى أبريل 2022.

وأشار إلى أن الاجتماع القادم لـ”أوبك+” سينعقد في 10 يونيو 2020، فيما لم يذكر اشتراط أن تخفض دول خارج المجموعة إنتاجها النفطي.

