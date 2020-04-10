الحالة الأولى بالمملكة: سيدة مصابة بفيروس كورونا تضع مولودًا بمستشفى بالمدينة المنورة

وضعت سيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مولودها في مستشفى أحد بالمدينة المنورة وذلك في أول حالة من نوعها تسجلها المملكة.
جاء ذلك حسبما صرح المتحدث الإعلامي بصحة المدينة المنورة مؤيد أبو عنق الخميس.
وقال «أبو عنق» إن إحدى المصابات بكورونا والتي تخضع للحجر الطبي بمستشفى أحد وضعت مولودًا ذكرًا وكلاهما بصحة جيدة.
وبيَّن أبو عنق، أن السيدة وهي من الجنسية الأفغانية وتبلغ 37 عامًا، تُعد أول عملية ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا.
وأشار إلى أنه تُقدَّم للسيدة كامل الرعاية الصحية اللازمة وسط متابعة حثيثة من قبل الفريق الطبي.
والخميس أعلنت وزارة الصحة في المملكة تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 3287.
فيما بلغ إجمالي الوفيات 44 حالة، ووصلت حالات التعافي إلى 666 حالة.
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