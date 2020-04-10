السعودية اليوم / الرئيس الأمريكي : وصلنا للذروة وبدأنا في النزول من قمة انتشار فيروس كورونا في البلاد



واشنطن 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 ابريل 2020 م واس

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المؤتمر الصحفي اليوم الخميس بالبيت الابيض حول آخر مستجدات فيروس كورنا المستجد ،إن الولايات المتحدة وصلت إلى "الذروة" وتوقع أن تبدأ الحالات في التراجع.

وأوضح الرئيس ترامب إن شركة فايزر وجدت علاجا واعدا "ربما يمنع الفيروس من التكاثر ونأمل أن نبدأ الاختبارات السريرية قريبا" مشيرا إلى أن هناك آمالا كبيرة بأن يؤدي إلى نتائج فعالة ، مضيفاً أن هناك 19 علاجا يتم تقييمها حاليا، و26 يتم التخطيط لعمل الاختبارات السريرية لها.

وأشار الرئيس ترامب إلى أنه يتم إحراز "تقدم" من الناحية الاقتصادية، وقال إن لديه "شعورا قويا بأن الاقتصاد سيكون بحالة جيدة في الفترة المقبلة".

وأشاد الرئيس ترامب بالأميركيين الذين "يتحركون إلى الأمام بإصرار موحد لهزيمة الفيروس ، ويكتبون أكثر الفصول في التاريخ نبلا".

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