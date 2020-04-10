السعودية اليوم / تسجيل سبع حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا في السنغال



داكار 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس

سجلت السنغال سبع إصابات جديدة بفيروس

وكشف مدير مكتب وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية ألويس والي ضيوف أن السلطات السنغالية اتخذت العديد من الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، لافتًا إلى أن البلاد سجلت قرابة الـ250 حالة إلى حد الآن.

// انتهى //

02:13ت م

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داكار 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسسجلت السنغال سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد وثماني حالات استشفاء.وكشف مدير مكتب وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية ألويس والي ضيوف أن السلطات السنغالية اتخذت العديد من الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، لافتًا إلى أن البلاد سجلت قرابة الـ250 حالة إلى حد الآن.// انتهى //02:13ت م0257

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